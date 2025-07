Fast ein Jahr war der Anschluss Emmelshausen in Richtung Süden auf der A61 gesperrt. Nun können Autofahrer aufatmen: Der erste Bauabschnitt der Großbaustelle neigt sich dem Ende entgegen.

Auf der Autobahn 61 findet seit Ende März 2023 eine grundlegende Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen (AS) Rheinböllen und Boppard statt. Da auch die Anschlussstellen selbst erneuert werden, können Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, seit August 2024 nicht mehr in Höhe Emmelshausen von der Autobahn abfahren. Das wird sich jedoch bald ändern. Die Bauarbeiten befinden sich auf der Zielgerade.

Die Arbeiten des ersten Bauabschnitts zwischen den Anschlussstellen Pfalzfeld und Boppard – auf einer Baulänge von 9,2 Kilometern für beide Fahrtrichtungen – neigen sich dem Ende zu. Im Sommer 2023 begannen die Arbeiten zur grundhaften Erneuerung der Richtungsfahrbahn Koblenz. Dabei wurden d ie Richtungsfahrbahn inklusive der Anschlussstelle Emmelshausen sowie die Entwässerungseinrichtungen zwischen den Anschlussstellen Pfalzfeld und Boppard erneuert. Der Anschluss Emmelshausen wurde für diese Zeit voll gesperrt. Im August 2024 wurden die Arbeiten nach etwas Verzögerung abgeschlossen. Die Richtungsfahrbahn Koblenz wurde samt Anschlussstelle Emmelshausen wieder freigegeben.

Anschluss Emmelshausen ab Ende August wieder befahrbar

Im September 2024 starteten dann die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Speyer. Auch hier wurden die Fahrbahn – einschließlich der Anschlussstelle Emmelshausen – und die Entwässerungseinrichtungen erneuert. Dadurch konnte die Anschlussstelle Emmelshausen in Fahrtrichtung Speyer nun rund ein Jahr lang nicht befahren werden. Die Umleitung für den abfahrenden Verkehr erfolgte über die A61-Anschlussstelle Pfalzfeld. Der auffahrende Verkehr wurde über das untergeordnete Netz, über die U6, umgeleitet. Diese führt den Verkehr über die B327, die L218, die L216 sowie die L214 und die L217 zur AS Laudert.

Da die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, wird dies aber bald ein Ende haben. Der Anschluss Emmelshausen wird voraussichtlich ab Ende August wieder befahrbar sein. „Wir gehen davon aus, ein reibungsloser weiterer Bauablauf und geeignete Witterung vorausgesetzt, dass die Anschlussstelle Emmelshausen bis Ende August 2025 wieder freigegeben werden kann und wie gewohnt zur Verfügung steht“, sagt Stephanie Kühr-Gilles von der Pressestelle der Autobahn GmbH West auf Nachfrage.

Nächster Bauabschnitt ist zwischen AS Boppard und Emmelshausen

Der erste Bauabschnitt hat rund 38,5 Millionen Euro gekostet. Davon entfielen rund 1,2 Millionen Euro auf die Verkehrssicherung während der Bauarbeiten. Bei der umfangreichen Streckenerneuerung auf der A61 werden beide Richtungsfahrbahnen in vier Bauabschnitten auf einer Streckenlänge von insgesamt 19,4 Kilometern grundhaft erneuert. Zudem werden begleitend die Entwässerungseinrichtungen erneuert sowie bestehende Bauwerke mit Erhaltungsmaßnahmen instandgesetzt. Im Mittelstreifen und am Außenrand gibt es neue, passive Schutzeinrichtungen. Auch die AS Boppard, Emmelshausen, Pfalzfeld und Laudert werden im Zuge der Bauarbeiten erneuert.

Als Nächstes ist der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Boppard und Emmelshausen dran. Er hat eine Länge von insgesamt neun Kilometern. Obwohl der geplante zweite Bauabschnitt eigentlich zwischen der Anschlussstelle Pfalzfeld und Rheinböllen liegt, wird der Bereich zwischen den AS Boppard und Emmelshausen vorgezogen. Der schlechte Fahrbahnzustand macht dies erforderlich. Erst danach wird die rund neun Kilometer lange Strecke zwischen der AS Pfalzfeld und Rheinböllen erneuert.

Als Letztes ist der Fahrbahnabschnitt zwischen den AS Emmelshausen und Laudert dran. Er hat eine Länge von insgesamt 11,6 Kilometern. Wann dieser angegangen wird, ist vom Verlauf der Arbeiten in den vorherigen Bauabschnitten abgängig, heißt es auf der Internetseite der Autobahn GmbH West.