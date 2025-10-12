Mittelrhein-Weinprinzessin Anna Weinand aus Bad Salzig will es noch einmal wissen: Bei der Wahl zur 55. Mittelrhein-Weinkönigin Anfang November kämpft sie erneut um die Krone. Sollte sie gewinnen, weiß sie schon genau, was sie erreichen möchte.
Lesezeit 3 Minuten
In weniger als vier Wochen ist es soweit: Die Wahl zur 55. Mittelrhein-Weinkönigin steht an. Am Freitag, 7. November, wird entschieden, wer die Nachfolgerin von Felix Grün, dem amtierenden Mittelrhein-Weinkönig, wird. Mit im Rennen ist auch die aktuelle Mittelrhein-Weinprinzessin Anna Weinand aus Bad Salzig.