Von Bad Salzig auf den Thron Anna Weinand will 55. Mittelrhein-Weinkönigin werden 12.10.2025, 14:00 Uhr

i Anna Weinand aus Bad Salzig kämpft um das Amt der 55. Mittelrhein-Weinkönigin. Aktuell ist sie die amtierende Mittelrhein-Weinprinzessin. Ihr Majestätenwein ist ein Riesling Spätlese. Lara Kempf

Mittelrhein-Weinprinzessin Anna Weinand aus Bad Salzig will es noch einmal wissen: Bei der Wahl zur 55. Mittelrhein-Weinkönigin Anfang November kämpft sie erneut um die Krone. Sollte sie gewinnen, weiß sie schon genau, was sie erreichen möchte.

In weniger als vier Wochen ist es soweit: Die Wahl zur 55. Mittelrhein-Weinkönigin steht an. Am Freitag, 7. November, wird entschieden, wer die Nachfolgerin von Felix Grün, dem amtierenden Mittelrhein-Weinkönig, wird. Mit im Rennen ist auch die aktuelle Mittelrhein-Weinprinzessin Anna Weinand aus Bad Salzig.







Artikel teilen

Artikel teilen