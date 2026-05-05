Ein Einbruch in ein Drogenversteck in Kastellaun brachte das Verfahren ins Rollen: Zwei 28-Jährige müssen sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Die Staatsanwaltschaft hält mehrjährige Haftstrafen für angemessen.
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Mit mehrjährigen Freiheitsstrafen müssen die beiden 28-jährigen Angeklagten in dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach rechnen, das durch einen Einbruch in ihr Drogenversteck in einer Halle in Kastellaun ins Rollen kam. In welchem Rahmen sich die Strafzumessung bei den befreundeten Angeklagten bewegen könnte, die in der angemieteten Halle in Kastellaun auch gemeinsam an Autos oder Motorräder schraubten, wurde bei einem Rechtsgespräch zu ...