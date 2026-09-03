Hölzerne Kunst aus Tiefenbach Andy Aßmann vereint Philosophie und Motorsäge Johannes Kirsch 03.09.2026, 16:00 Uhr

i Selbst wenn eine Skulptur für den Außenstehenden schon fertig zu sein scheint, feilt Andy Aßmann noch an den Details. Vor zweieinhalb Jahren hat der Hunsrücker sich als Kettensägenkünstler selbstständig gemacht. Johannes Kirsch

Langsam fräst sich die Sägekette ins Eichenholz. Nicht um einen Baum zu fallen oder etwas zu zerstören, sondern um etwas zu erschaffen. Was einen Hunsrücker dazu bewogen hat, Kunst aus Holz zu fertigen. Und welche Botschaften er damit sendet.

Andy Aßmann steht vor einem großen Baumstamm. Was für viele nichts als ein tonnenschwerer, nichtssagender Holzkoloss ist, ist für den Tiefenbacher Kunst – genauer gesagt die Rohform eines seiner Kunstwerke. Denn nachdem er – mit einer Motorsäge in der Hand – einige Male mit akribisch-analytischem Blick um die rund zwei Meter große Holzsäule geschlichen ist, dröhnt es plötzlich in seiner Werkstatt in Unzenberg laut auf und die Sägespäne beginnen ...







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