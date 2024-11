Andreas Zumach bewertet in Simmern politische Lage: „Situation ist gefährlicher als in den 1980er-Jahren“

Simmern. Die Außen- und Sicherheitspolitik ist wieder in aller Munde. Fragen zu Waffenlieferungen, Aufrüstung und Bedrohungsszenarien bestimmen die politischen Debatten. Einer, der sich hier kritisch und mahnend äußert, ist der Journalist und Publizist Andreas Zumach. Im Paul-Schneider-Haus in Simmern hat er vor Illusionen und den Gefahren der Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland gewarnt.