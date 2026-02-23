Autorin aus Boppard Andrea Geisel veröffentlicht zweites Benefiz-Kinderbuch Jennifer Merkt 23.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Kinderbuchautorin Andrea Geisel aus Boppard-Weiler hat jetzt ihr zweites Benefiz-Buch veröffentlicht. Jennifer Merkt

Eule Henriette und Mäuseoma Pauline sind die Hauptfiguren in den Kinderbüchern von Andrea Geisel aus Boppard. Über die Bücher freuen sich nicht nur ihre Enkelkinder, für die sie die Bücher geschrieben hat. Denn der Erlös geht an einen guten Zweck.

Als an Weihnachten 2024 ein Fotoalbum unter dem Baum lag, war es nur ein kleines Detail, das bei Andrea Geisel große Gefühle auslöste. Auf einem Bild trägt Enkelin Isabella ein Shirt mit der Aufschrift „Bald große Schwester“. In diesem Moment wusste die 61-Jährige: Ein weiteres Enkelkind ist unterwegs – und es wird eine eigene Geschichte bekommen.







