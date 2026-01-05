Neujahrsvorsatz fit werden Andrang in Hunsrücker Fitnessstudios ist noch gering Lara Kempf 05.01.2026, 16:00 Uhr

i Mehr Sport und Bewegung in den Alltag zu integrieren, gehört bei vielen Menschen zu den Neujahrsvorsätzen dazu. Hat dies auch Auswirkungen auf die Anmeldezahlen in den Fitnessstudios der Region? Oliver Dietze/dpa. picture alliance/dpa

Neujahrsvorsätze wie weniger Alkohol oder mehr Fitness sind zum Jahresbeginn beliebt. Besonders oft steht mehr Sport auf der Liste. Wie verbreitet dieser Vorsatz im Rhein-Hunsrück-Kreis ist, hat unsere Zeitung bei regionalen Fitnessstudios erfragt.

Ganz nach dem Motto „Neues Jahr, neues Glück“ nutzen viele Menschen den Jahresbeginn, um etwas in ihrem Leben zu verändern. Sie überlegen sich Neujahrsvorsätze und planen, diese umzusetzen. Vor allem der Vorsatz, sich mehr und regelmäßiger zu bewegen und fit zu werden, ist sehr beliebt.







