An der Hunsrückquerbahn wird Tag und Nacht gearbeitet

Bis Ende 2025 soll die Ertüchtigung der Hunsrückbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren abgeschlossen sein. Das hatte die DB InfraGo AG, das für die Infrastruktur der Deutschen Bahn zuständige Unternehmen (Nachfolger von DB Netz), zum Jahreswechsel verkündet. Bei einem Treffen in Simmern, zu dem Vertreter der Bahnanrainergemeinden eingeladen waren, sind teils beunruhigende Details zur Sprache gekommen. Simmerns Stadtbeigeordneter Gerd Peifer war dabei und plauderte in der jüngsten Stadtratssitzung in Simmern aus dem Nähkästchen.

Hintergrund: Seit Anfang Februar wird wieder an der Hunsrückquerbahn gearbeitet – derzeit rund um Ellern. Die Deutsche Bahn kommt ihrer gerichtlich verfügten Ertüchtigung der Strecke nach. Bereits Anfang 2024 war damit begonnen worden, alte Schienen auszubauen und abzutransportieren sowie 120 Meter lange neue Schienen zu montieren. An einigen Stellen lagern an der Strecke noch Restbestände. Wer die Folgearbeiten übernehmen würde, war seinerzeit unklar. Dies sollte eine Ausschreibung ergeben, doch dann hatte die Deutsche Bahn das Ausschreibungsverfahren für gescheitert erklärt und eine erneute Ausschreibung angekündigt.

Täglich sollen bis zu sieben Güterzüge verkehren

Den Zuschlag erhielten letztlich die Schweerbau GmbH & Co. KG (Stadthagen bei Hannover) und die Joseph Hubert GmbH & Co. KG (Bochum). Beide Gleisbauunternehmen sind zurzeit mit schwerem Gerät an der Strecke im Einsatz. Die Baustellenleitung hat im Rheinböllener Industriegebiet Soonwald ihr Domizil, bei Argenthal wurde ein Schotterlagerplatz eingerichtet. Derzeit werden neue Schwellen und Schotter angeliefert. Dies erfolgt meist per Bahn, während die ausgebauten alten Schienen mit Lastwagen abtransportiert werden. So wurde es bei dem Treffen in Simmern mitgeteilt.

Das Ziel der Arbeiten soll sein, die Bahnstrecke zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren so zu ertüchtigen, dass darauf täglich sieben Güterzüge – keine Personenzüge – darauf verkehren können. Weiterhin erfuhren die Teilnehmer des Treffens, dass diese Züge in der Regel mit 10, streckenweise mit maximal 20 Kilometer pro Stunde (km/h) unterwegs sein werden. Bislang hieß es, die Züge, die später einmal durch den Hunsrück fahren, seien bis zu 60 km/h schnell. Die geplanten Arbeiten werden auf sogenannten wandernden Baustellen erledigt – in Etappen. Die Arbeiten zwischen Ellern und Simmern sollen bis Juli erfolgen, zwischen Simmern und Büchenbeuren soll von Mai bis Oktober gearbeitet werden, informierte Beigeordneter Peifer den Simmerner Stadtrat. Auf dem Bahnhofsgelände in Simmern bezieht eine Baueinrichtungsfläche Quartier.

i Ungewohntes Bild auf der Bahnstrecke in Simmern. Am Rosenmontag tuckerte ein Gleisbauzug der Schweerbau GmbH & Co. KG aus Stadthagen bei Hannover durch die Kreisstadt - hier am bahnhof vorbei. Daniel Imhausen

Bitter für Anlieger: Die beiden Unternehmen dürfen Tag und Nacht, rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen arbeiten. Das ist natürlich mit viel Lärm verbunden. Nicht nur die Arbeitsgeräusche an sich stören enorm die Ruhe, besonders nervig wird das An- und Abfahren der Bauzüge sein. Beigeordneter Peifer hat dies im Stadtrat Simmern eindrucksvoll demonstriert. „Wenn sich ein Zug einem Bahnübergang nähert, wird zuvor laut gepfiffen. Am Übergang sperrt ein Mitarbeiter die Gleise mit einem rot-weißen Absperrband oder einer Kette – also auch nachts. Wenn die Bahnübergänge umgebaut werden, werden sie voll gesperrt, Autofahrer müssen dann lange Umwege in Kauf nehmen. „Da wird einiges auf uns zukommen“, sagte Beigeordneter Peifer.

Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay berichtete, dass Landrat Volker Boch diesbezüglich eine Intervention plane. Peter Mumbauer von den Freien Wählern betonte, hier sei die einmalige Chance vertan worden, den Personennahverkehr auszubauen. „Wir sollten uns mit dem Landrat abstimmen und uns an das Verfahren dranhängen“, schlug er vor. Christdemokrat Thomas Klemm schlug vor, eine Resolution zu verabschieden. Die soll nun auf den Weg gebracht werden.

Weiteres Ungemach droht: Brücke soll saniert werden

Die Simmerner müssen sich neben den Unannehmlichkeiten, die durch die Ertüchtigung der Hunsrückquerbahn entstehen, auf weiteres Ungemach gefasst machen. Stadtbürgermeister Andreas Nikolay, hat, wie er erklärte, erst vor wenigen Tagen erfahren, dass in diesem Jahr die Brücke am Obi-Kreisel über die Bundesstraße 50 saniert werden soll. Das Bauwerk sei dann für drei Monate gesperrt. „Das bekommen wir vom Landesbetrieb Mobilität einfach so mitgeteilt. In die Planungen einbezogen werden wir nicht“, sagte Nikolay erbost.