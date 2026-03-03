Die Lurche sind los
Amphibien übernehmen die Straßen in Boppard
Zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs stellen den Amphibienschutzzaun im Kurpark Bad Salzig auf.
Denise Bergfeld

Wie jedes Frühjahr werden im Raum Boppard Maßnahmen zum Schutz der Amphibien ergriffen, die zu ihren Laichgewässern zurückkehren und dabei die Straße überqueren. Was ist in dieser Zeit zu beachten? Wir haben mit einer Ehrenamtlichen gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Das warme Wetter ist nicht nur ein Startschuss für den Frühling und die Amphibienwanderungen, sondern auch für die fünf ehrenamtliche Helfer, die sich für den Schutz der im Raum Boppard ansässigen Erdkröten, Grasfrösche, Feuersalamander und Bergmolche einsetzen.

