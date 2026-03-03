Wie jedes Frühjahr werden im Raum Boppard Maßnahmen zum Schutz der Amphibien ergriffen, die zu ihren Laichgewässern zurückkehren und dabei die Straße überqueren. Was ist in dieser Zeit zu beachten? Wir haben mit einer Ehrenamtlichen gesprochen.
Das warme Wetter ist nicht nur ein Startschuss für den Frühling und die Amphibienwanderungen, sondern auch für die fünf ehrenamtliche Helfer, die sich für den Schutz der im Raum Boppard ansässigen Erdkröten, Grasfrösche, Feuersalamander und Bergmolche einsetzen.