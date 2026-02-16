Karneval im Vorderhunsrück
Am Rosenmontag närrisch von Kratzenburg bis Halsenbach
Eindrücke vom Rosenmontagsumzug von Kratzenburg über Ney nach Halsenbach: Qua Kostüm bestens auf Regenwetter eingestellt sind die Kratzenburger Möhnen mit ihren Quallen-Regenschirmen.
Philipp Lauer

Von ein bisschen Regen am Rosenmontag lassen sich die Närrinnen und Narrhallesen im Vorderhunsrück nicht die Stimmung vermiesen. Die Teilnehmer am längsten Zug im Kreis von Kratzenburg über Ney nach Halsenbach waren jeder auf seine Art gewappnet.

Der Rosenmontag im Vorderhunsrück begann pünktlich um 13.11 Uhr mit dem Umzug von Kratzenburg über Ney nach Halsenbach. 23 Gruppen mit rund 540 Teilnehmern machten sich in diesem Jahr auf den Weg auf die mit etwas über 6,5 Kilometer längste Zugstrecke in der Region.

Rhein-Hunsrück-ZeitungKarneval

