Wie ist es Ihnen gestern ergangen? Sind Sie nach dem langen Pfingstwochenende ausgeschlafen und bestens erholt in die neue Woche gestartet? Eine nicht ganz zufällige, aber dafür auch keineswegs repräsentative Stichprobe aus Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis – die lieber anonym bleiben möchte – stimmte zu 75 Prozent der Aussage zu, dass sie sich an dem gestrigen Dienstag so müde und gerädert fühlten, wie sie es sonst nur von Montagen kennen. Befragt nach einer möglichen Erklärung für dieses Phänomen – das wohl nach subjektivem Empfinden der Umfrageteilnehmer gehäuft in den Frühsommermonaten, besonders um die langen Wochenenden mit der üblicherweise hohen Dichte an Kollegen im Urlaub auftritt – ergab sich ein diffuses Bild. Vereinzelt führten die von der akuten Übermüdung geplagten Wetterfühligkeit als eine Vermutung an, vereinzelt jedoch auch des Nachts lärmende Hunde oder Katzen. Wer sich seine Ermattung so gar nicht erklären konnte, bei dem wird es wohl am Vollmond gelegen haben. Für alljene Leser, die sich in diesen Zeilen wiederfinden, ist die gute Nachricht: Bis zum nächsten Vollmond steht nun ein ganzer Monat Zeit für einen erholsamen Nachtschlaf bevor und einem dementsprechend munteren Mittwoch kaum noch etwas im Wege. In diesem Sinne wünsche ich zunächst einen Guten Morgen und schlafen Sie später gut!