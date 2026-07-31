Nach Deckeneinstürzen Altes Hotel in Bad Salzig soll teilabgerissen werden Daniel Rühle 31.07.2026, 20:00 Uhr

i Das alte Hotel in Bad Salzig soll nach Auskunft der Kreisverwaltung durch einen Teilabriss statisch gesichert werden. Annalena Bischoff

Wenn immer wieder Decken bröckeln und gar einstürzen, ist die logische Konsequenz: Man sollte über den Erhalt des Gebäudes nachdenken. Das tut im Falle des alten Hotels in Bad Salzig die Kreisverwaltung und empfiehlt nun einen Teilabriss.

Nach dem erneuten Einsturz von Decken im leer stehenden Hotel in Bad Salzig am Mittwoch, 29. Juli, meldet sich nun die Kreisverwaltung in einer Pressemeldung zu Wort. Erster Einsturz Anfang Juli Rückblick: Anfang Juli stürzten Decken des leer stehenden Hotels in Bad Salzig ein.







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