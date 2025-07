Der Beller Markt, ein riesiges Volksfest, ist ein Anziehungspunkt für Jung und Alt aus nah und fern. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter vom Verein zur Förderung des bürgerlichen Engagements in Bell wieder ein kurzweiliges Programm erstellt.

Fragt man Einheimische und Menschen aus den Nachbarorten, was das Besondere am Beller Markt ist, bekommt man nicht selten zu hören: „ Die Geselligkeit und das Treffen von Bekannten, die man lange nicht gesehen hat.“ Dies sind zweifelsohne mit die schönsten Dinge, die man in Bell Jahr für Jahr aufs Neue erleben kann. Und so soll es auch diesmal wieder sein, wenn am kommenden Mittwoch, 23. Juli, wieder Tausende Besucher auf dem Hunsrück erwartet werden.

Was kaum jemand von ihnen noch wissen wird: Wahrscheinlich beruht die Entstehung des Beller Marktes auf Hexenprozessen. Der Beller Marktplatz war im 17. Jahrhundert die Richtstätte des Amtes Kastellaun. Und die Urteilsvollstreckungen lockten die Bevölkerung an. Händler und Wirtsleute sahen eine günstige Gelegenheit, an diesem Tag ihre Waren an den Mann und die Frau zu bringen. Genaues weiß man leider nicht, schriftliche Dokumente, die Aufschluss über den exakten Entstehungsgrund geben, existieren nicht.

Viehausstellungen wurden durch Traktoren und Landmaschinen ersetzt

Längst geht es beim Beller Markt weitaus gesitteter zu. Es werden keine Gerichtsurteile mehr verkündet, keine Bestrafungen vorgenommen, und Hexenverbrennungen gehören auch schon lange der Vergangenheit an. Die Hinrichtungen gingen allmählich zurück, doch die Zahl der Händler wuchs. Der Markt vergrößerte sich und breitete sich schließlich zum größten Feldviehmarkt in der Region aus. Aber der Strukturwandel in der Landwirtschaft machte auch vor dem Markt nicht halt. Viehausstellungen wurden durch Traktoren und Landmaschinen ersetzt, während die Anzahl der Verkaufsstände jährlich weiter anwuchs. Heute ist der Beller Markt ein großes Volksfest mit circa 400 Verkaufsständen und Fahrgeschäften – nach wie vor Anziehungspunkt für Jung und Alt aus nah und fern.

Los geht es eigentlich schon am Vorabend, dem Dienstag, wenn die Dorfjugend ab 19 Uhr euphorisch und engagiert den Marktstrauß bindet. Begleitet wird diese schöne Tradition im großen Festzelt von viel Musik. Es darf sogar getanzt werden. Die Tanzgruppe Starlights aus Kappel und Horn sowie das Duo Winecoustic wollen für schwungvolle Stimmung sorgen.

Große Gewerbeschau mit Gartenartikeln, Tierbedarf, Fahrrädern und Autos

Der eigentliche Markt indes und Höhepunkt der Veranstaltung – der traditionelle Krammarkt und Volksfest – findet am Mittwoch statt. Das Marktgelände wird um 9 Uhr eröffnet. Rund 400 Händler bieten ihre Produkte an. Zudem wird es eine Gewerbeschau geben – mit Gartenartikeln, Tierbedarf, Öfen, Fahrrädern und Autos. Nicht wenige Besucher werden sich schon auf die Marktschreier freuen, die lautstark Blumen, Wurst, Käse, Nudeln, Obst und Kekse präsentieren wollen.

Regelmäßige Teilnehmer sind schon länger die Akteure der Vor-Tour der Hoffnung, der wohl größten Rad-Benefizaktion in Rheinland-Pfalz. Rund 120 Pedaleure sammeln stets Anfang Juli auf drei Etappen Geld zur Unterstützung krebs- und leukämiekranker Kinder und deren Familien. Die gesammelten Spenden kommen eins zu eins rund 50 Institutionen im ganzen Land zugute. Auch diesmal ist die Vor-Tour mit einem eigenen Stand auf dem Beller Markt vertreten.

Feuerwerk ist in diesem Jahr nicht geplant

Verzichten müssen die Besucher indes auf ihr geliebtes Feuerwerk, das bereits im vergangenen Jahr ausgefallen ist. „Wir haben im Grunde jedes Jahr mit der Trockenheit zu kämpfen. Dann ist es ärgerlich, wenn wir das Lichterspektakel kurzfristig absagen müssen“, erläutert Marktmeister Andreas Bauer. Er ist sich sicher, dass die Gäste dennoch voll auf ihre Kosten kommen werden.

Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. In mehreren Festzelten, an Imbissständen und Biergärten kann man zusammensitzen und etwas essen oder trinken. Gegen 15 Uhr wird die Dorfjugend mit ihrem Marktstrauß einziehen. Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten. Die Veranstalter rechnen allein am Mittwoch wieder mit 15.000 Besuchern. Am Abend geht es noch mal richtig los, denn ab 20.30 Uhr bittet DJ Tice im Festzelt zu Musik und Tanz.

