Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Als Kind eine Wasserratte, heute dauerhafter Landgänger
Unser Autor denkt an seine häufigen Schwimmbadbesuche als Kind zurück.
Unser Autor denkt an seine häufigen Schwimmbadbesuche als Kind zurück.
Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Badehose und Handtuch eingepackt – und ab ins Schwimmbad. Ob im Sommer ins Frei- oder im Winter ins Hallenbad – als kleiner Junge liebte ich den Aufenthalt im Wasser. Übrig geblieben ist von dieser Leidenschaft nicht viel. Doch es gibt da einen Plan.

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Die DLRG-Ortsgruppe Kastellaun feiert heute ihr 90-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Ich finde es beeindruckend, dass es eine solche Gruppe, die enorm wichtige Arbeit leistet, schon so lange gibt. Klar, die Fähigkeit, gut schwimmen zu können, ist zeitlos.

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