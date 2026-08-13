Nach verlorener Wette Als Jürgen Klopp die SG Rheintal in Boppard trainierte Johannes Kirsch 13.08.2026, 14:00 Uhr

i Anfang der Nullerjahre kam Jürgen Klopp (ganz rechts), damals Trainer des 1. FSV Mainz 05, zweimal ins Stadion nach Buchenau, um mit der SG Rheintal eine Trainingseinheit zu absolvieren. Archiv SSV Boppard

Wer ist hier der echte „Karnevalsverein“? Zwar sind die Fans des 1. FSV Mainz 05 für den Schlachtruf bekannt, doch auch die Fußballer aus Boppard und Bad Salzig können hier mitreden. Welche Rolle der Karneval bei Klopps Besuch 2003 spielte.

FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, FC Liverpool, deutsche Nationalmannschaft. Jürgen Klopps Trainervita gleicht einem raketenhaften Aufstieg von der rheinland-pfälzischen Provinz bis an die Spitze des europäischen Fußballs. Da kann schnell in Vergessenheit geraten, dass „Kloppo“ – ab Samstag, 15.







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