Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Alles eine Frage der Perspektive Martin Boldt 21.09.2026, 07:30 Uhr

i Näher dran: Kindern fällt auf, was Erwachsene längst ausgeblendet haben. Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Kleine Kinder haben einen anderen Blick auf die Welt, das zeigt mir mein Sohn immer wieder ganz praktisch.

Wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, so heißt es aus der Forschung, hat ganz viel mit unserer Sprache zu tun. Im alten Griechenland etwa gab es das Wort „Blau“ noch nicht, da war das Meer einfach mal gefärbt wie dunkler Rotwein. Bei meinem Sohn musste ich jüngst feststellen, dass aber nicht nur die Sprache, sondern auch der Blickwinkel beziehungsweise die Nähe zu den Dingen eine entscheidende Rolle spielen.







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