Bis die Trasse der Hunsrückquerbahn freigegeben wird, wird es noch eine Weile dauern. Als unser Autor diese Nachricht erfährt, kommt ihm ein alter Werbeslogan der Bahn in den Sinn.
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Ob Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Viele Menschen, mit denen ich in den vergangenen Tagen ins Gespräch kam, stöhnten über die aktuelle Hitze. Irgendwie logisch, bringt einen derzeit doch schon das Bewegen der Mundwinkel ins Schwitzen. Auch in dieser Kolumne sinnierten meine Kollegen zuletzt häufiger über die hohen Temperaturen und machten Vorschläge, wie man ihnen entkommen kann.