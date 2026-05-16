86 Erstspender, 15.500 Euro Aktion für „Löwenmädchen“ Resi bewegt die Menschen Mirko Bernd 16.05.2026, 10:00 Uhr

i Alle Helfer bei Resis Blutspendeaktion trugen diese tollen Buttons vom Hausbayer "Löwenmädchen" Resi. Franziska Liesenfeld

„Rette ein Leben heute: Resis Blutspendeaktion“ – so stand es auf der Tafel im Klassenraum der Grundschule Pfalzfeld. Es war überwältigend, wie viele Menschen der Aufforderung nachkamen – und damit an das kleine „Löwenmädchen“ aus Hausbay dachten.

Das Schicksal von Resi Wiechert aus Hausbay hat viele Menschen in den vergangenen Monaten bewegt – und wird es weiter tun. Mit 20 Monaten hatte das riesige Herz des kleinen „Löwenmädchens“ am 2. November 2025 aufgehört zu schlagen. Nach einem großen Kampf gegen eine Krankheit, die sich gegen den eigenen Körper richtete, einen Kampf, den Resi gegen die Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) nach sieben Wochen in der Uniklinik Freiburg verlor.







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