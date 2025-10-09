Ein Ausschlussverfahren drohte AfD-Mann legt Mandat im Kreistag Rhein-Hunsrück nieder 09.10.2025, 13:56 Uhr

i Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück in Simmern. Werner Dupuis

Der AfD-Politiker Michael Fuchs hat sein Mandat im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises niedergelegt. Öffentlich begründet er dies nicht. Nach Informationen unserer Zeitung hat er damit jedoch ein Ausschlussverfahren gegen ihn abgewandt.

Michael Fuchs, zuletzt Mitglied der AfD-Fraktion im Kreistag Rhein-Hunsrück, hat sein Mandat in dem Gremium am Sonntag, 5. Oktober, per E-Mail an die Kreisverwaltung niedergelegt. Das teilte Landrat Volker Boch dem Kreistag am Montag mit. Zu den Gründen wurde im Kreistag nichts bekannt, weder Fuchs selbst noch der AfD-Fraktionsvorsitzende Ralf Schönborn äußerten sich öffentlich in der Sitzung oder auf Anfrage unserer Zeitung dazu.







