Trotz großflächiger Suche findet die niedergelassene Ärztin Sabine Fischer bisher keinen Nachfolger. Woran liegt das? Und wie sieht es generell aus mit der hausärztlichen Versorgung im Hunsrück und am Mittelrhein? Wir haben nachgefragt.

Seit einem guten Jahr bereits ist Sabine Fischer auf der Suche nach einem Nachfolger. Ein kleines Video, in dem sie sich, ihre Praxis und den Hunsrück vorstellt, läuft auf ihrer Internetseite und der der Stadt Kirchberg. Sie schaltete Anzeigen, etwa im rheinland-pfälzischen und im Bundes-Ärzteblatt und auf Stellenportalen auch in den sozialen Medien – doch bisher ohne Resonanz. Vier Jahre etwa will die niedergelassene Ärztin noch arbeiten. Spätestens dann sollte jemand gefunden sein, sagt sie.

Sehr optimistisch ist sie aber nicht, dass das klappt. „Zumal wir ja nicht die Einzigen in der Region sind, die suchen“, sagt Fischer. Dabei will die Medizinerin gar nicht, dass ihr Nachfolger ins kalte Wasser springen muss: Sie sucht viel eher einen Weiterbildungsassistenten zum Facharzt für Allgemeinmedizin für die Dauer von bis zu 24 Monaten oder einen Facharzt auch zur Anstellung und in Teilzeit, wenn gewünscht. Beide Stellen aber mit der Perspektive der Nachfolge.

Auch das Ausscheiden ihres Kirchberger Kollegen Rudolf Windolph ist nicht mehr in allzu weiter Ferne. „Rein formal muss ich noch ungefähr fünf Jahre arbeiten“, sagt er. Ob er danach noch weitermacht, weiß er noch nicht. Zwar suche er noch nicht aktiv, werde aber allmählich auch seine Fühler nach einem Nachfolger ausstrecken.

„Seit 15 Jahren wird auf das Problem hingewiesen, dass bald eine Rentenwelle kommt“, sagt Windolph. Stand 2024 war, dass jeder sechste niedergelassene Arzt in Deutschland 65 Jahre alt oder älter ist, in Rheinland-Pfalz waren es 17,7 Prozent. Das habe aber niemanden interessiert, kritisiert er und fragt: „Und dann soll das jetzt meine Aufgabe sein, einen Nachfolger zu suchen?“

„Das System beruht auf freiwilliger Selbstausbeutung.“

Rudolf Windolph

Warum sich die Suche nach Nachfolgern derart schwierig gestaltet, kann sich Windolph nicht so recht erklären. „Ich mache genau das, was ich immer machen wollte“, ist er zufrieden mit seiner Situation als niedergelassenem Hausarzt. Allerdings sei es da mit der gerade bei jüngeren Kollegen viel beschworenen Work-Life-Balance nicht weit her. „Das System beruht auf freiwilliger Selbstausbeutung“, macht er deutlich. Da habe er sich als junger Mann schon keiner Illusion hingegeben. „Ich komme aus einer Arztfamilie und wusste, was das bedeutet“, sagt Windolph.

Den Wunsch vieler jüngerer Kollegen, in Teilzeit zu arbeiten, sieht er kritisch. „Müsste meine Arbeit hier in Kirchberg in Teilzeit bestritten werden, bräuchten wir drei Leute dafür“, sagt er. Daher ist er sicher: „Wir haben keinen Ärztemangel. Es ist nur nicht geklärt, wer die Arbeit macht.“

Kassenärztliche Vereinigung sieht Bedarfsplanung kritisch

Die Ressource Arzt werde aus vielfältigen Gründen immer knapper, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP). „Die Bedarfsplanung, die Budgetierung, die Bürokratie, der Fachkräftemangel, fehlende Medizinstudienplätze und der Generationenwechsel spielen dabei eine Rolle“, teilt sie auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Gerade in der Bedarfsplanung sieht die KV ein Problem: Diese regelt in einer Richtlinie, wo sich Ärzte für die Behandlung gesetzlich Versicherter bundesweit niederlassen dürfen. Heißt: Gibt es in einer Region laut Plan etwa genügend Hausärzte, wird für diese eine Zulassungssperre verhängt.

„Sich nicht frei für einen Praxisort entscheiden zu dürfen, schreckt viele ab“, ist die KV sicher, die Bedarfsplanung sei gerade in Zeiten des Ärztemangels überholt. Die Vereinigung sieht diese viel eher als „Zulassungsverhinderungsinstrument“ und fordert daher ihre grundlegende Reformierung. Dies sei die einzige Möglichkeit, „der bevorstehenden medizinischen Versorgungskatastrophe entgegenzuwirken“.

„Wir haben keinen Ärztemangel. Es ist nur nicht geklärt, wer die Arbeit macht.“

Rudolf Windolph

Gerade in ländlichen Regionen sei der Ärztemangel bereits angekommen, zurzeit gebe es zu wenig weitergebildete Ärzte, die diese Lücke schließen könnten. „Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz aktuell bereits 223 Hausarztsitze unbesetzt, mit steigender Tendenz“, teilt die Vereinigung mit. Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind derzeit 2,5 Hausarztsitze nicht besetzt, 1,5 in Boppard und einer in Simmern. Folglich müssten immer weniger Ärzte immer mehr Patienten behandeln. „Überlastung ist Alltag“, macht die KV deutlich.

Doch warum sind offene Arztsitze so unattraktiv für junge Ärzte – trotz (finanzieller) Anreize seitens der Kommunen und Unterstützung durch die KV? Junge Mediziner wollten immer seltener als Einzelkämpfer in Einzelpraxen tätig werden, ist die Vereinigung sicher. Sie arbeiteten lieber im Team in „Berufsausübungsgemeinschaften, also Gemeinschaftspraxen, oder Medizinischen Versorgungszentren“. Die Studie „Generationswechsel in den Heilberufen“ der apoBank aus dem Jahr 2021 zeige außerdem, dass der Trend hingehe „zu einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. „Damit einhergehen Anstellung statt Selbstständigkeit und arbeiten in Teil-, statt in Vollzeit“, erklärt die KV.

i Weiterbildung zum Facharzt oder Teilzeitstelle, Sabine Fischer (rechts) ist flexibel in den Angeboten, die sie und ihr Kompagnon Sebastian Balzer einem potenziellen Nachfolger anbieten können. Vier Jahre etwa will Fischer noch arbeiten, seit einem guten Jahr sucht sie jemanden, der weitermachen will. Bisher allerdings ohne Erfolg. Werner Dupuis

Während knapp die Hälfte der älteren Befragten den Stellenwert der Arbeit im Leben als hoch einschätze, gelte das bei den Jüngeren nur für gut ein Drittel. „Auch dieser Trend führt dazu, dass die Zahl der über das Land verteilten Praxen sinkt“, macht die Vereinigung deutlich. Da sich Berufsausübungsgemeinschaften und Medizinische Versorgungszentren eher in größeren Ortschaften ansiedelten, würden Einzelpraxen in Dörfern mehr und mehr aussterben.

„Überlastung ist Alltag.“

Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz

Das wiederum sorgt dafür, dass Patienten immer weitere Wege auf sich nehmen müssen. „Eine flächendeckende medizinische Versorgung wird nur aufrechterhalten werden können durch eine Konzentration von Versorgungseinrichtungen und entsprechend weiteren Wegen für die Menschen, den Ausbau der Delegation von Leistungen auf nicht ärztliche medizinische Fachkräfte, eine gezielte Nutzung der Möglichkeiten der Telemedizin und weitere flexible auch temporäre Versorgungsmodelle“, erklärt die KV.

Ärztin Sabine Fischer in Kirchberg will ein Loch nun mit einer PCM-Kraft stopfen. Dahinter verbirgt sich der Bachelor-Studiengang „Primary Care Management“, bei dem fundierte medizinische und organisatorische Kompetenzen vermittelt werden, um ärztlich delegierte Aufgaben in Hausarztpraxen zu übernehmen. Telemedizin sieht Rudolf Windolph hingegen kritisch: „Die wird uns nicht retten“, ist er sicher. Er fahre lieber zweimal zu seinen Patienten und schaue genau hin. „Als Arzt ist man ja auch viel Vertrauensperson – mehr als Dienstleister“, sagt der Mediziner.

„Als Arzt ist man ja auch viel Vertrauensperson – mehr als Dienstleister.“

Rudolf Windolph

„Das ist eben kein Nine-to-five-Job“, sagt Windolph. Und das könnte auch die Nachfolgegeneration nicht erwarten, findet er. „Die Ausbildung der Ärzte kostet die Gesellschaft viel Geld“, macht er deutlich. Auch die niedergelassenen Mediziner unterstützen diese finanziell – etwa durch die Förder- und Weiterbildungsprogramme der KV.

„Die hohen Investitionen in den Nachwuchs sind der KV RLP wichtig“, erklärt die Vereinigung. Es sei aber nicht akzeptabel, dass „die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung über das Honorar der Mitglieder der KV RLP erfolgt. In anderen Berufsständen ist die Finanzierung solcher Angebote auch nicht über den Berufsstand aufzubringen“, sagt sie ganz klar. Vielmehr handele es sich dabei um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Wir können im Gegenzug auch ruhig etwas verlangen von den Nachwuchsmedizinern“, findet Windolph.

„Besonders in ländlichen Regionen häufen sich Versorgungsengpässe, deren Bewältigung immer schwieriger wird“, macht die KV RLP deutlich. Hier müsse die Politik dringend handeln.