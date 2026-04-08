Medizinische Versorgung
Ärzte im Rhein-Hunsrück-Kreis sollen sich vernetzen
Damit sich die Ärzte im Rhein-Hunsrück-besser vernetzen können, lädt die Kreisverwaltung zu einem Treffen ein.
Damit sich die Ärzte im Rhein-Hunsrück-besser vernetzen können, lädt die Kreisverwaltung zu einem Treffen ein.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Bei der medizinischen Versorgung steht der Rhein-Hunsrück-Kreis vor einigen Herausforderungen. Ein Netzwerktreffen für Ärztinnen und Ärzte soll Teil der Lösung sein. Jetzt steht die Auftaktveranstaltung bevor.

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Die Mediziner im Rhein-Hunsrück-Kreis sollen sich besser vernetzen. Das hat sich die Kreisverwaltung zum Ziel gesetzt und lädt deswegen für Mittwoch, 15. April, zum ersten Netzwerktreffen für Ärztinnen und Ärzte ein. Das Thema der Veranstaltung lautet passenderweise: „Medizinische Versorgung im Dialog“.

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