Stadt Simmern als Konkurrenz?
Ärger um die Domänenscheune am Simmersee
Die Domänenscheune liegt nur weniger Meter vom Wirtshaus Domäne am Simmersee entfernt. Sie befindet sich im Besitz der Stadt Sim
Die Domänenscheune liegt nur weniger Meter vom Wirtshaus Domäne am Simmersee entfernt. Sie befindet sich im Besitz der Stadt Simmern.
Annalena Bischoff

Private Feiern in der benachbarten Domänenscheune in Simmern sorgen für Unmut bei den Gastronomen Ralph Riedel und Martina Enseleit. Sie werfen der Stadt vor, vereinbarte Grenzen nicht einzuhalten. So reagiert Stadtbürgermeister Andreas Nikolay.

Lesezeit 3 Minuten
Nach 14 Jahren am Simmersee ist Ende Oktober Schluss: Ralph Riedel und Martina Enseleit schließen das Wirtshaus Domäne. Beruflich zieht es das Paar an den Mittelrhein – in Boppard, wo sie ohnehin leben, haben sie das Hotel Rheinlust gekauft. Doch der Abschied aus Simmern fällt nicht nur mit einer neuen beruflichen Herausforderung zusammen.
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