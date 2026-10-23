Private Feiern in der benachbarten Domänenscheune in Simmern sorgen für Unmut bei den Gastronomen Ralph Riedel und Martina Enseleit. Sie werfen der Stadt vor, vereinbarte Grenzen nicht einzuhalten. So reagiert Stadtbürgermeister Andreas Nikolay.
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Nach 14 Jahren am Simmersee ist Ende Oktober Schluss: Ralph Riedel und Martina Enseleit schließen das Wirtshaus Domäne. Beruflich zieht es das Paar an den Mittelrhein – in Boppard, wo sie ohnehin leben, haben sie das Hotel Rheinlust gekauft. Doch der Abschied aus Simmern fällt nicht nur mit einer neuen beruflichen Herausforderung zusammen.