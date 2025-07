Leere Regale, stille Gänge, ein letzter Ausverkauf: Das Modehaus Messerich in Simmern schließt nach mehr als 50 Jahren seine Pforten. Was die Inhaber zu dieser Entscheidung führte und wie die letzten Tage abliefen.

Eigentlich ist das endgültige Datum der Schließung des Textilhauses Messerich der 24. Juli. Aber Geschäftsführerin Jeanette Lüpkemann kündigte am Samstag, 19. Juli, an, sie werde voraussichtlich schon einen Tag früher, also am Mittwoch, 23. Juli, zumachen. Der Endspurt des Ausverkaufs läuft gut. Immer wieder setzten die Mitarbeiterinnen die noch verbliebene Ware im Preis weiter herunter - mit Erfolg. Ein Beispiel: Von ehemals 3000 Paar Schuhen aus der Sport- und Wanderabteilung hingen am Samstag noch ganze drei am Haken.

"Jetzt, zum Ende des Ausverkaufs, geht auch die problematische Ware weg", sagt Jeanette Lüpkemann. Es hängen noch Sakkos und Hosen, die zu Beginn des Abverkaufs am 25. März noch wenige Abnehmer fanden. Es gibt auch Badekleidung, T-Shirts, Shorts, Kleider, Röcke und Blusen. Und als sich die Ladentüren am Samstag um 10 Uhr öffneten, kamen auch schon die ersten Interessenten, um zu stöbern.

i Der Ausverkauf ist fast vorbei, aber das ein oder andere Schnäppchen ist noch zu machen. Am Samstag kamen die Kunden und konnten sich über Tiefstpreise freuen. Thomas Torkler

Aber die Atmosphäre des Kaufhauses ist dahin, seit ein Dienstleister die Abwicklung des Ausverkaufs in die Hand genommen hat. Metallständer mit nach Größe sortierten Kleidungsstücken hängen seither lieblos nebeneinander. 2024 beschäftigte das Modehaus 25 Mitarbeiterinnen, die im Schnitt 20 Stunden die Woche arbeiteten, vier davon in Vollzeit. Fast alle haben neue Jobs. „Jetzt sind es noch zehn, die bis zum bitteren Ende bleiben“, sagt Jeanette. Die Worte kommen ihr ganz sachlich über die Lippen, doch emotionslos spricht sie den Satz nicht aus. Die Entscheidung, das Geschäft zu schließen, hatte Zeit zu sacken. Den bitteren Entschluss fassten Jeanette und ihr Ehemann und Mit-Geschäftsführer Thorsten Lüpkemann im Kreise der Familie. Der Grund? "Mein Vater hat immer gesagt, wenn du um 14 Uhr guckst, was du in der Kasse ist, hast du abends das Doppelte", erzählt Jeanette. Doch die Kaufmannsregel von Rolf Messerich zählte schon lange nicht mehr.

Früher habe man noch gut kalkulieren können. Nach Corona nicht mehr. Und 2024 tat sich ein Geschäftsrisiko auf, das nicht mehr einzuschätzen schien. Rolf Messerich habe auch nach der Übergabe an seine Tochter immer noch eine Vorausschau für die jeweils kommenden Monate erstellt, eine Art Kassensturz im Voraus. Textileinzelhändler treten zunächst in Vorleistung und kaufen neue Ware komplett ein. Das Geld dafür müssen sie also erst einmal auf den Tisch legen. Kosten für Miete, Energie und Personal laufen weiter. Erst wenn die zuvor voll bezahlte Ware verkauft wurde, kommt wieder Geld in die Kasse.

i Voraussichtlich schon am Mittwoch wird Jeanette Lüpkemann den Laden schließen. Zum Ende des Ausverkaufs geht auch die "problematische" Ware, wie Hosen und Sakkos, weg, weil diese nun besonders günstig sind. Schnäppchenjäger müssen sich also beeilen. Thomas Torkler

Als die "Hochrechnung" von Vater Rolf Messerich ein zu hohes Risiko offenbarte, "haben wir die Reißleine gezogen", sagt Jeanette Lüpkemann. "Dabei hatten wir im Januar ’24 beschlossen, nochmal durchzustarten." Doch danach kamen einige Dinge zusammen, für die die Geschäftsbetreiber nichts konnten. Es gab einen Bauschaden im hinteren Bereich des Erdgeschosses. Dehnungsfugen waren beim Bau des Hauses nicht ausreichend dimensioniert worden, was schlimmstenfalls zum Aufbrechen des Bodens führt. "Dann hat es gekracht. Drei Viertel der Verkaufsfläche war auf einen Schlag nicht mehr nutzbar", berichtet die Geschäftsführerin. "Unsere Kalkulation war dahin", sagt Thorsten Lüpkemann. Kurz danach startete die Renovierung des benachbarten Simmerner Schlosses, Parkplätze fielen weg. "Beide Beeinträchtigungen waren hart", gepaart mit der risikoreichen Vorausberechnung des Umsatzes und wachsender Konkurrenz aus dem Internet. Selbst als Messerich im Internet zu verkaufen, die Frage stellte sich nicht: "Das kannst du nicht bezahlen", sagt die Geschäftsführerin. Gebühren und Werbung seien einfach viel zu teuer.

i Nur noch ein paar Kartons mit ausgedienten Kleiderbügeln und wenige warten im leer geräumten Obergeschoss darauf, abtransportiert zu werden. Thomas Torkler

Im Oktober wurde schließlich das Team informiert und reagierte bestürzt. Nahezu alle haben neue Jobs bekommen. Viele Kräfte sind seit vielen Jahren treu dem Textilhaus verbunden. "Beate Göttert ist seit 40 Jahren bei uns, Rosi Schüler auch schon 30 Jahre. Ich weiß ja, um die jeweilige Situation der Kolleginnen. Das ist für viele ein Zuhause“, sagt Jeanette Lüpkemann ernst und nennt ein Beispiel für die Treue ihrer Mitarbeiterinnen: "Edeltraud Täuber war 1974 bei der Ladeneröffnung dabei, ging vor zehn Jahren in Rente und kam sogar zum Räumungsverkauf zurück, um zu helfen.

i Die letzten drei Paar Schuhe hängen am Samstagvormittag noch am Ständer. Sandra Karkowski prüft noch einmal das Preisschild. Thomas Torkler

Im August stand jetzt die Verlängerung des Mietvertrags an, daher stellte sich das Datum der Schließung von selbst auf. Vom Vorbesitzer übernommen gehört das Haus jetzt Inside Fitness, dem Studio gegenüber dem Simmerner Rathaus. Das Textilhaus wird also künftig zum Ort für Sport und Training. "Heute ist mein letzter Samstag, an dem ich arbeiten werde“, sagt die Inhaberin, die künftig im Versicherungsgeschäft ihres Mannes ein geregelteres Berufsleben genießen wird. "Wir erkaufen uns ganz viel Freiheit und weniger Sorgen", freut sie sich. Und am Mittwoch? "Wenn ich den Schlüssel rumdrehe und abschließe, schauen wir dann", sagt sie - wohl wissend, dass am Ende ein paar Tränen nicht zu vermeiden sein werden. Immerhin geht dann nach mehr als 50 Jahren eine Ära in Simmern zu Ende.