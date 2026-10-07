Beliebtes Obst Äpfel im Hunsrück leiden unter Wetterkapriolen Werner Dupuis 07.10.2026, 14:00 Uhr

i Erheblich geringer als im vergangenen Rekordjahr ist die diesjährige Apfelernte in den Plantagen des Obsthofes Bender ausgefallen. Mit der Qualität ist trotz Beeinträchtigung durch Trockenheit und Hitze Michael Bender zufrieden. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Der fortschreitende Klimawandel stellt den Obstbau in Deutschland vor existenzielle Herausforderungen. Durch die Zunahme von Extremwetterereignissen kommt es in der Ernteperiode zu einem Rückgang der Apfelernte – auch im Hunsrück.

Äpfel gehören zum beliebtesten Obst in Deutschland. Im Hunsrück sind es überwiegend Streuobstwiesen, auf denen die Apfelbäume stehen. Im größeren Stil werden Äpfel vom Bio-Obsthof Bender in Argenthal, von der Streuobstinitiative „Bitz“ und dem Verein „Pro Obst“, dessen Obstbäume im Niederkirchspiel rund um Herschwiesen wachsen, geerntet.







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