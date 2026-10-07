Beliebtes Obst
Äpfel im Hunsrück leiden unter Wetterkapriolen
Erheblich geringer als im vergangenen Rekordjahr ist die diesjährige Apfelernte in den Plantagen des Obsthofes Bender ausgefalle
Erheblich geringer als im vergangenen Rekordjahr ist die diesjährige Apfelernte in den Plantagen des Obsthofes Bender ausgefallen. Mit der Qualität ist trotz Beeinträchtigung durch Trockenheit und Hitze Michael Bender zufrieden.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Der fortschreitende Klimawandel stellt den Obstbau in Deutschland vor existenzielle Herausforderungen. Durch die Zunahme von Extremwetterereignissen kommt es in der Ernteperiode zu einem Rückgang der Apfelernte – auch im Hunsrück.

Lesezeit 3 Minuten
Äpfel gehören zum beliebtesten Obst in Deutschland. Im Hunsrück sind es überwiegend Streuobstwiesen, auf denen die Apfelbäume stehen. Im größeren Stil werden Äpfel vom Bio-Obsthof Bender in Argenthal, von der Streuobstinitiative „Bitz“ und dem Verein „Pro Obst“, dessen Obstbäume im Niederkirchspiel rund um Herschwiesen wachsen, geerntet.
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