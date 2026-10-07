Der fortschreitende Klimawandel stellt den Obstbau in Deutschland vor existenzielle Herausforderungen. Durch die Zunahme von Extremwetterereignissen kommt es in der Ernteperiode zu einem Rückgang der Apfelernte – auch im Hunsrück.
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Äpfel gehören zum beliebtesten Obst in Deutschland. Im Hunsrück sind es überwiegend Streuobstwiesen, auf denen die Apfelbäume stehen. Im größeren Stil werden Äpfel vom Bio-Obsthof Bender in Argenthal, von der Streuobstinitiative „Bitz“ und dem Verein „Pro Obst“, dessen Obstbäume im Niederkirchspiel rund um Herschwiesen wachsen, geerntet.