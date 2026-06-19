Neben den zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen soll die Buga 2029 vor allem eins werden: musikalisch. Dafür sorgen soll das Buga-Projektorchester. Einer der Menschen hinter den Instrumenten ist Adrian Ritt aus Norath.
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In weniger als drei Jahren ist es so weit: Die Bundesgartenschau (Buga) im Oberen Mittelrheintal startet. Während die Vorbereitungen in vielen Städten entlang des Rheins bereits auf Hochtouren laufen, kommt auch das kulturelle Rahmenprogramm nicht zu kurz.