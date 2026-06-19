Musik verbindet
Adrian Ritt aus Norath engagiert sich im Buga-Orchester
Adrian Ritt aus Norath ist froh, dass er bei dem Projektorchester der Buga mitmacht.
Adrian Ritt aus Norath ist froh, dass er bei dem Projektorchester der Buga mitmacht.
Lara Kempf

Neben den zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen soll die Buga 2029 vor allem eins werden: musikalisch. Dafür sorgen soll das Buga-Projektorchester. Einer der Menschen hinter den Instrumenten ist Adrian Ritt aus Norath.

Lesezeit 3 Minuten
In weniger als drei Jahren ist es so weit: Die Bundesgartenschau (Buga) im Oberen Mittelrheintal startet. Während die Vorbereitungen in vielen Städten entlang des Rheins bereits auf Hochtouren laufen, kommt auch das kulturelle Rahmenprogramm nicht zu kurz.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBuga 2029

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