Jubiläum in Buch Adelheid und Werner Dapper feiern Di­a­mant­hoch­zeit Werner Dupuis 30.07.2026, 10:00 Uhr

i Adelheid und Werner Dapper feiern Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren teilen sie ihr Leben miteinander. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Kennengelernt hatten sich Adelheid und Werner Dapper einst in einem Gasthaus in Altlay. Nun blicken sie auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück.

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern heute die Eheleute Adelheid und Werner Dapper aus Buch. Vor 60 Jahren schlossen die beiden den ewigen Bund fürs Leben. Aus Altlay stammt die Jubilarin. Dort ist sie geboren und aufgewachsen, dort lernte sie im Dorfgasthaus auch Ihren zukünftigen Ehemann kennen, der mit seinen Freunden bei einem Ausflug über den Hunsrück hier eine Pause machte.







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