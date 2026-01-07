Glätte-Unfall bei Buch ADAC gibt Verhaltenstipps für das Autofahren im Winter Daniel Rühle 07.01.2026, 10:00 Uhr

i Vorbereitung und Vorsicht sind bei Autofahrten im Winter das A und O, damit man sicher ans Ziel kommt. Ina Fassbender/dpa. Ina Fassbender/dpa-tmn

Man steht auf der Bremse, lenkt – und das Auto macht trotzdem, was es will. Im Winter kann Autofahren gefährlich sein. Das musste jüngst auch ein Fahrer auf der L203 bei Buch feststellen. Der ADAC betont, was wichtig ist, damit das nicht passiert.

Bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 203 zwischen Buch und Mastershausen überschlug sich jüngst ein Auto und landete auf dem Dach. Zwei Menschen wurden dabei eingeklemmt und konnten von Ersthelfern aus dem Wagen befreit werden, einer davon verletzte sich leicht.







