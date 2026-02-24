Kandidaten im Wahlkreis 23: Achtermann: Die Bürger stehen im Mittelpunkt
Achtermann: Die Bürger stehen im Mittelpunkt
FDP-Bewerber im Wahlkreis 23 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Eric Achtermann tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 23 – Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück) für die Partei FDP an.