Rätsel ist gelöst Absenderin der Flaschenpost aus Oberwesel gefunden Lara Kempf 27.07.2026, 16:00 Uhr

i Anni Gruss, die Absenderin der am Rheinufer in Oberwesel entdeckten Flaschenpost aus dem Jahr 1958, konnte ausfindig gemacht werden. Dieter Eidens-Holl

Zwei Wochen lang wurde spekuliert und gerätselt: Wer hat die Flaschenpost, die bei Bauarbeiten am Rheinufer in Oberwesel entdeckt wurde, geschrieben? Nun wurde die Absenderin tatsächlich gefunden. Ihre Geschichte jedoch überrascht.

Das Rätsel ist gelöst: Vor rund zwei Wochen wurde am Rheinufer von Oberwesel eine Flaschenpost aus dem Jahr 1958 entdeckt. Wer sie verschickt hatte und was genau hinter der Botschaft steckte, war zunächst unklar. Nun konnte Anni Neumetzler, die Absenderin der Flaschenpost, tatsächlich ausfindig gemacht werden.







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