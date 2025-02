Trauer um Michael Maurer Abschied von einem engagierten Sozialdemokraten 16.02.2025, 10:00 Uhr

i Die Region trauert um den Kommunalpolitiker und ehemilgen RZ-Kollegen Michael Maurer. Jaqueline Felix

Er war Sozialdemokrat durch und durch und engagierte sich mit viel Herzblut kommunalpolitisch. Zuletzt war Michael Maurer Beigeordneter der Stadt Simmern. Zuvor war er viele Jahre auch auf Landesebene bei der SPD aktiv.

Unsere Zeitung, die Stadt Simmern und viele Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis und in der Region trauern um Michael Maurer. Der Beigeordnete der Stadt Simmern ist am Montag, 10. Februar, plötzlich und unerwartet gestorben.Nach seinem Volontariat bei der Rhein-Zeitung wurde Michael Maurer Redakteur in Montabaur.

