Frust bei Verein Waldabenteuer Absage an für Oberwesel-Langscheid geplante Waldkita 20.11.2025, 18:00 Uhr

i Mitarbeiterinnen des Vereins Waldabenteuer betreuen diese Kinder in Langscheid ehrenamtlich. Dort gibt es bereits einen Bauwagen, der genutzt werden kann. Lisa Maaß

Viel Lob gab es im Jugendhilfeausschuss des Rhein-Hunsrück-Kreises für die geplante Wald- und Naturkita in Oberwesel-Langscheid. Und dennoch wurde die Einrichtung nicht in den Bedarfsplan aufgenommen. Bei den Antragstellern herrscht Frust.

Für die Antragsteller völlig überraschend ist der bei Oberwesel-Langscheid geplante Wald- und Naturkindergarten nicht in den Bedarfsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises aufgenommen worden. Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dieser Thematik befasst, lange darüber diskutiert und ein entsprechendes Begehren des Vereins Waldabenteuer Kastellaun, der die Kita betreiben möchte, abgelehnt.







Artikel teilen

Artikel teilen