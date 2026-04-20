Schulabschluss in Boppard
„ABIns Finale“: 47 Abiturienten verlassen das Kant
47 Abiturienten verlassen nun das Kant-Gymnasium in Boppard.
47 Abiturienten verlassen nun das Kant-Gymnasium in Boppard.
Dario Eidens-Holl - Fotostudio Eidens-Holl

„Nach dreizehn Jahren holen wir uns den Titel“: So der Untertitel zum diesjährigen Abimotto am Kant-Gymnasium Boppard. Der Titel lautet „Abiturient“. Für 47 junge Menschen beginnt nun der Ernst des Lebens.

Lesezeit 2 Minuten
„ABIns Finale – nach dreizehn Jahren holen wir uns den Titel“ – unter diesem Motto verabschiedete sich der Abiturjahrgang 2026 („Stufe Y“) des Kant-Gymnasiums in Boppard von seiner Schulzeit. Ein Abend zwischen Rückblick und Aufbruch, geprägt von Stolz, Dankbarkeit und spürbarer Vorfreude auf das, was kommt.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungBildung

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