Schulabschluss in Boppard: „ABIns Finale“: 47 Abiturienten verlassen das Kant
Schulabschluss in Boppard
„ABIns Finale“: 47 Abiturienten verlassen das Kant
„Nach dreizehn Jahren holen wir uns den Titel“: So der Untertitel zum diesjährigen Abimotto am Kant-Gymnasium Boppard. Der Titel lautet „Abiturient“. Für 47 junge Menschen beginnt nun der Ernst des Lebens.
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„ABIns Finale – nach dreizehn Jahren holen wir uns den Titel“ – unter diesem Motto verabschiedete sich der Abiturjahrgang 2026 („Stufe Y“) des Kant-Gymnasiums in Boppard von seiner Schulzeit. Ein Abend zwischen Rückblick und Aufbruch, geprägt von Stolz, Dankbarkeit und spürbarer Vorfreude auf das, was kommt.