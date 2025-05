Dass CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag erst im zweiten Anlauf zum Bundeskanzler gewählt worden ist, hat die meisten Beobachter – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis – sehr überrascht. Nach der Niederlage im ersten Wahlgang erhielt Merz in Wahlgang zwei schließlich die nötigen Stimmen. Anschließend überreichte ihm Bundespräsident Steinmeier die Ernennungsurkunde. Im Bundestag wurde Merz vereidigt. Wie bewerten die beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Julian Joswig (Grüne) und Marlon Bröhr (CDU), dieses Novum in der deutschen Politikgeschichte? Wir haben beide am Mittwochmorgen gefragt.

„Das war kein guter Tag für Deutschland“, sagt Julian Joswig (Grüne) aus Boppard. Es sei für ihn dennoch „sehr bewegend“ gewesen, betont der 31-jährige Neuling im Deutschen Bundestag. Dass erstmals in der Geschichte Deutschlands ein Bundeskanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde, habe er nicht erwartet. „Das hat mich schon sehr überrascht“, gibt Joswig zu. „Ausgerechnet in Deutschland“ – so werde es in der Welt heißen, denkt der Grünen-Abgeordnete. „Wenn so etwas in Südamerika geschehen würde, wäre das vielleicht normal – aber in Deutschland?“, fragt er verwundert. Das habe der Stellung Deutschland international sicherlich geschadet.

i Julian Joswig ist für die Grünen in den Deutschen Bundestag eingezogen. Für ihn war die Wahl des Bundeskanzlers ein "bewegender Tag". Alexander Sell

„Natürlich haben wir uns im Vorfeld gefragt, was passieren würde, wenn?“, gibt Joswig zu. Aber ernsthaft habe niemand mit diesem Szenario kalkuliert. Dies habe man „den Gesichtern der Herrschaften auch angesehen“. Auch wenn die Grünen Merz nicht ihre Stimme gegeben hätten, wäre sein Scheitern im ersten Wahlgang kein Grund zum Feiern gewesen. Robert Habeck habe betont, dass die Grünen die Regierung unterstützen wolle, um eine schnelle Regierungsbildung zu ermöglichen. Dazu änderte der Bundestag dann auch mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit die Geschäftsordnung, um die Wahl noch am Dienstag möglich zu machen. Die Fraktionen von Union, SPD, Grünen und Linken hatten dies gemeinsam beantragt. „Das haben wir befürwortet, aber die notwendigen Stimmen für die Kanzlerwahl sollten sich CDU und SPD schon selbst beschaffen“, sagt Joswig.

Für den Grünen-Abgeordneten Joswig war der Tag nach dem Sitzungsmarathon noch längst nicht beendet. „Wir haben bis halb acht im Plenum gesessen. Dann bin ich mit der S-Bahn nach Hause gefahren“, erzählt er. „Und dann ging es noch in eine Videokonferenz, schließlich steht der Landesparteitag kurz bevor.“ Gefeiert habe er jedenfalls nicht. Dafür habe es wahrlich keinen Grund gegeben. Und am nächsten Tag hat der Wecker schon um 6 Uhr wieder geklingelt.“

Den Tag bei einem Bierchen ausklingen gelassen

Der Blick zurück werde schon am Mittwoch für ihn keine Bedeutung mehr haben, sagte Marlon Bröhr aus Kastellaun am Dienstag nach dem zweiten Wahlgang. Dafür werde man zu schnell ins Tagesgeschäft kommen müssen, prophezeite er. „Das war für uns alle ein aufregender Tag, und wir sind froh, dass alles ein gutes Ende genommen hat“, erklärte Bröhr am Tag danach. „Wir verhackstücken gerade, wer in welche Ausschüsse kommt und welche Parteien den jeweiligen Vorsitz übernehmen sollen“, verrät der CDU-Mann und gibt somit einen kleinen Einblick in das aktuelle politische Tagesgeschäft in Berlin. „Wenn wir dies erledigt haben, kann es nächste Woche endlich richtig losgehen“, fügt der Christdemokrat hinzu.

Bröhr hat den Wahlabend in der Parlamentarischen Gesellschaft im ehemaligen Reichstagspräsidenten-Palais „bei einem Bierchen“ ausklingen gelassen. In den Räumen der „PG“, wie die Abgeordneten ihren Club abkürzen, kann man in gediegener Atmosphäre speisen und entspannen. „Ein paar unserer Abgeordneten sind zwar schon direkt wieder nach Hause gefahren, aber wir haben dort noch gemütlich zusammengesessen“, erzählt er. Und dann muss Bröhr das Telefonat auch schon wieder beenden. „Eine Schulklasse aus Kastellaun ist gerade in Berlin und wartet auf mich. Ich möchte sie gern begrüßen.“