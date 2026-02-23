In vielen Kreisen in Deutschland ist die Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt kostenpflichtig – im Rhein-Hunsrück-Kreis nicht. Und das soll auch so bleiben. Voraussetzung dafür aber ist: Der Bürger muss mitspielen und sich an Regeln halten.
Seit mehr als 20 Jahren setzen die Einwohner des Kreises auf das bürgerfreundliche System der Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE) und nutzen die 127 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt. Das RHE-Entsorgungssystem zählt zu den besten und nachhaltigsten in ganz Deutschland.