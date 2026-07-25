Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ab wann heißt es „Volle Fahrt voraus“? Johannes Kirsch 25.07.2026, 07:30 Uhr

i Mit der Hunsrückquerbahn (hier bei Büchenbeuren) scheint es nicht so recht voranzugehen. Zu behaupten, sie stecke in einer Sackgasse, mag übertrieben sein. Und doch sind noch viele Fragen offen. Thomas Torkler

Viel gebaut wird dieser Tage an der Hunsrückquerbahn. Ende Oktober sollen die Arbeiten an der Strecke planmäßig abgeschlossen sein. Bis dahin müssen noch einige Weichen gestellt werden. Aber vielleicht ist der heutige 25. Juli ja ein gutes Omen.

In wenigen Tagen hätte die Strecke der Hunsrückquerbahn für den Güterverkehr freigegeben werden sollen. Wie Sie wissen, wurde aus diesem eifrigen Vorhaben nichts. Die Deutsche Bahn verspätet sich. Na klar: Das ist ihr Kerngeschäft, könnte man unken. Umgekehrt könnte man allerdings auch im Sinne des Konzerns argumentieren: Indem die Trasse nun auf Vordermann gebracht wird, kann sichergestellt werden, dass sie anschließend möglichst lange ihren ...







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