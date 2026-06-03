Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Ab auf die Fahrräder!
Symbolbild: Am 3. Juni ist Europäischer Tag des Fahrrads und Weltfahrradtag.
Symbolbild: Am 3. Juni ist Europäischer Tag des Fahrrads und Weltfahrradtag.
Leonie Asendorpf. picture alliance/dpa

Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Training oder einfach durch die Natur: Zum heutigen Weltfahrradtag geht es um die Freude am treuen Drahtesel und die schönsten Strecken vor der eigenen Haustür. Davon gibt es im Rhein-Hunsrück-Kreis reichlich.

Lesezeit 1 Minute
Ob gemütliches Radeln entlang des Rheinufers oder anspruchsvolle Berg- und Talfahren: Im Rhein-Hunsrück-Kreis kommt jeder Radfahrer auf seine Kosten. Umso passender, dass heute Weltfahrradtag ist.Vielleicht nehmen Sie sich den Aktionstag ja zum Anlass, das Auto einmal stehen zu lassen.

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