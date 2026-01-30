Baumfällarbeiten an der B327 Ab 2. Februar: Hunsrückhöhenstraße halbseitig gesperrt Annalena Bischoff 30.01.2026, 11:00 Uhr

i Ab dem 2. Februar wird die Hunsrückhöhenstraße zwischen Reifenthal und Sauerbrunnen in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Philipp Lauer

Ab Montag ist die B327 Richtung Koblenz zwischen Reifenthal und Sauerbrunnen gesperrt. Baumfällarbeiten auf der Hunsrückhöhenstraße erzwingen umfangreiche Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer.

Ob Auto, Bus oder Lkw – Verkehrsteilnehmer brauchen im Februar mehr Geduld auf der Hunsrückhöhenstraße. Ab Montag, 2. Februar, wird die B327 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen Sauerbrunnen und Reifenthal voll gesperrt. Grund dafür sind Baumfällarbeiten für den geplanten Zusatzfahrstreifen zwischen der L214 bei Sauerbrunnen und der K102 bei Reifenthal.







