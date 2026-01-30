Ab Montag ist die B327 Richtung Koblenz zwischen Reifenthal und Sauerbrunnen gesperrt. Baumfällarbeiten auf der Hunsrückhöhenstraße erzwingen umfangreiche Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer.
Lesezeit 2 Minuten
Ob Auto, Bus oder Lkw – Verkehrsteilnehmer brauchen im Februar mehr Geduld auf der Hunsrückhöhenstraße. Ab Montag, 2. Februar, wird die B327 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen Sauerbrunnen und Reifenthal voll gesperrt. Grund dafür sind Baumfällarbeiten für den geplanten Zusatzfahrstreifen zwischen der L214 bei Sauerbrunnen und der K102 bei Reifenthal.