Verzögerung bis Mitte Mai A61: Schwertransporte bei Emmelshausen dauern länger Lara Kempf 24.04.2026, 10:00 Uhr

i Aktuell bringen Schwertransporte Windräder in den Windpark nach Dörth. Ende April sollten diese eigentlich beendet sein. Nun dauern sie jedoch etwas länger. Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Wegen der Transporte von Windkraftanlagen über die A61 wird die Abfahrt an der Anschlussstelle Emmelshausen seit Anfang April immer wieder kurzzeitig gesperrt. Eigentlich sollten die Fahrten bald beendet sein – doch sie dauern länger als geplant an.

Seit Anfang April laufen auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle Emmelshausen Schwertransporte, um zwei neue Windkraftanlagen in den Windpark Dörth zu befördern. Ende April sollten diese eigentlich beendet sein. Doch es gibt Verzögerungen. Rückblick: Um die einzelnen Teile der Windräder an die gewünschte Stelle zu bringen, müssen Schwertransporte in Anspruch genommen und die Straßenverhältnisse entsprechend angepasst werden.







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