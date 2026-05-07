Wieder Dieselalarm an der A61: Nachdem ein Lkw beim Rangieren den Tank eines anderen Fahrzeugs beschädigte, liefen rund 500 Liter Diesel aus. Die umliegenden Feuerwehren wurden erneut gefordert. Wie es ihnen gelang, einen Umweltschaden zu verhindern.
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Auf dem Autobahnparkplatz Erzkaul an der A61 zwischen Pfalzfeld und Emmelshausen ist am Mittwoch, 6. Mai, eine größere Menge Diesel ausgelaufen – erneut drohte eine Verschmutzung der Umwelt. Ein Lkw beschädigte beim Zurücksetzen den Tank eines geparkten Sattelzugs, sodass rund 500 Liter Kraftstoff austraten.