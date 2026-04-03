Kurzzeitige Einschränkungen
A61 bei Emmelshausen rüstet sich für Windrad-Transport
Bis Windräder an der geplanten Stelle sind, bedarf es einiges an Vorbereitung.
Bis Windräder an der geplanten Stelle sind, bedarf es einiges an Vorbereitung.
Archiv Thomas Torkler. Thomas Torkler

Um für den Transport zweier Windkraftanlagen in den Hunsrück gerüstet zu sein, wird die A61 bei Emmelshausen aktuell vorbereitet. Was Autofahrer in den nächsten Wochen erwartet.

Lesezeit 2 Minuten
Sie sind riesig und nicht zu übersehen: Windkraftanlagen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es davon einige. Diese jedoch an Ort und Stelle zu befördern, ist aufwendig. Für den Transport der einzelnen Teile müssen Schwertransporte in Anspruch genommen und die Straßenverhältnisse entsprechend angepasst werden.

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