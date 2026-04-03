Um für den Transport zweier Windkraftanlagen in den Hunsrück gerüstet zu sein, wird die A61 bei Emmelshausen aktuell vorbereitet. Was Autofahrer in den nächsten Wochen erwartet.
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Sie sind riesig und nicht zu übersehen: Windkraftanlagen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es davon einige. Diese jedoch an Ort und Stelle zu befördern, ist aufwendig. Für den Transport der einzelnen Teile müssen Schwertransporte in Anspruch genommen und die Straßenverhältnisse entsprechend angepasst werden.