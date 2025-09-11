Sechs Wochen länger als zuletzt geplant, bleibt die Anschlussstelle Emmelshausen in Fahrtrichtung Süden noch gesperrt. Dafür gebe es unterschiedliche Gründe, erklärt die Autobahn GmbH. Im Juli hieß es, die Strecke würde Ende August freigegeben.

Eigentlich wollte die Autobahn GmbH des Bundes Ende August die Anschlussstelle Emmelshausen der Autobahn 61 in Richtung Süden wieder freigeben – das teilte man unserer Zeitung zuletzt im Juli mit. Nun wird es voraussichtlich Mitte Oktober, bis die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Speyer den Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung steht. Dann sollen auch die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der A61 abgeschlossen sein, wie aus dem Mobilitätsatlas für Rheinland-Pfalz hervorgeht. Die Pressestelle der Autobahngesellschaft erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, warum sich die Arbeiten an der Anschlussstelle erneut um wohl sechs Wochen verzögern.

Es sei „aus unterschiedlichen Gründen zu Verschiebungen des Bauzeitplans“ gekommen, heißt es aus der Pressestelle auf unsere Anfrage. Insbesondere bei den Entwässerungsarbeiten habe man „erhebliche Probleme“ gehabt. Die Autobahn GmbH hat weitere Synonyme in petto: Statt von Verzögerungen spricht die Autobahn GmbH in ihrer Auskunft von „bauzeitlichen Anpassungen im Gesamtprojekt“. Diese hätten sich auch „auf die Terminierung der Nachunternehmerleistungen und die Lieferketten“ ausgewirkt.

i Die Autobahn GmbH erneuert die Fahrbahn der A61 zwischen Rheinböllen und Boppard. Die Arbeiten an der Anschlussstelle Emmelshausen laufen seit August 2023. Bis die Auf- und Abfahrt in Richtung Süden wieder freigegeben wird, dauert es nun sechs Wochen länger als geplant. Mitte Oktober soll es soweit sein. Philipp Lauer

Zuletzt im Juli antwortete die Autobahn GmbH auf unsere Anfrage, dass die Arbeiten planmäßig verlaufen. „Wir gehen davon aus, ein reibungsloser weiterer Bauablauf und geeignete Witterung vorausgesetzt, dass die Anschlussstelle Emmelshausen bis Ende August 2025 wieder freigegeben werden kann und wie gewohnt zur Verfügung steht“, so Stephanie Kühr-Gilles von der Pressestelle der Autobahn GmbH West damals.

Zwei Aspekte kamen seither hinzu: „Das von uns im Juli 2025 prognostizierte Bauende war zugegebenermaßen optimistisch und konnte zudem auch aufgrund der Ferienzeit und der doch hohen Niederschläge im Juli nicht gehalten werden.“

Der Rückbau der Baustellenverkehrsführung sei für die 41. Kalenderwoche (KW, 6. bis 10. Oktober) vorgesehen, sodass die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Speyer voraussichtlich ab der 42. KW (13. bis 17. Oktober) wieder uneingeschränkt nutzbar sein wird, so der Plan der Autobahn GmbH.

Verzögerung wirkt sich aus

Die Verzögerungen (mehr siehe Infobox) wirken sich unter anderem mit viel (Schwerlast-)Verkehr auf der Hunsrückhöhenstraße zwischen Emmelshausen und Pfalzfeld aus und zuletzt auch auf eine andere Baustelle abseits der A61. So sei die Autobahn GmbH in der Besprechung zu den Arbeiten an der B327 bei Niedert noch davon ausgegangen, die Baustelle am A61-Anschluss bis April abgeschlossen zu haben. Bis entsprechende Schilder ihre Wirkung zeigten, fuhren tagelang Lkw über die Umleitungsstrecken und blieben teilweise stecken.

Grundsätzlich stimme man Planungen mit beteiligten Behörden ab, heißt es dazu von der Autobahn GmbH, insbesondere mit dem Landesbetrieb Mobilität. „Aufgrund der Verzögerungen im Bauablauf bei der Baustelle A61 sowie aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme auf der B327 bei Niedert wurde das Umleitungskonzept in enger Abstimmung zwischen Autobahngesellschaft und LBM an die neue Situation angepasst. Wir haben jedoch keinen Einfluss darauf, ob sich Verkehrsteilnehmende an die vorgegebenen Umleitungsstrecken halten“, so die Autobahn GmbH.

Rückblick auf die bisherigen Arbeiten

Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Emmelshausen zählen zum Projekt „Grundlegende Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen (AS) Rheinböllen und Boppard“, die seit Sommer 2023 laufen. Mit Abschluss der Arbeiten am Anschluss in Richtung Süden soll auch der erste Bauabschnitt zwischen Pfalzfeld und Boppard zu Ende gehen. Im August 2023 hatten die Arbeiten unter Sperrung der Anschlussstelle Emmelshausen in Richtung Koblenz begonnen. Damals hieß es, man sei im Januar 2024 mit diesem Bauabschnitt fertig und setze die Arbeit auf der Richtungsfahrbahn Speyer fort. Aufgrund von „außergewöhnlich hohen Niederschlägen im November sowie der anhaltend schwierigen Baugrundverhältnisse im Kanalbau“, wie die Autobahn GmbH damals erklärte, dauerten die Arbeiten letztlich mehr als ein halbes Jahr länger bis August 2024.