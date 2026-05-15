500 Milliarden Euro umfasst das Sondervermögen des Bundes. 88,7 Millionen Euro davon sollen in den Rhein-Hunsrück-Kreis fließen. Nun gibt es ein Konzept, wie das Geld innerhalb des Kreises verteilt und in welche Schwerpunkte investiert werden soll.
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88,7 Millionen Euro aus dem 500-Milliarden-Euro Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes können in den Rhein-Hunsrück-Kreis fließen. Der Förderzeitraum ist im Januar 2025 gestartet und erstreckt sich über 12 Jahre. Nachdem das Bundesprogramm zunächst landesrechtlich umgesetzt werden musste, wurde es für den Landkreis nötig, ein regionales Umsetzungskonzept zu erarbeiten.