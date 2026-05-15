Förderung für Rhein-Hunsrück 88,7 Millionen: Wer kriegt wie viel vom Sondervermögen? Philipp Lauer 15.05.2026, 18:00 Uhr

i Symbolfoto: 500 Milliarden Euro umfasst das Sondervermögen. Das sind Schulden in einer Höhe, die für viele Menschen unvorstellbar sind. In 100 Euro-Scheinen wären es 5 Milliarden Stück. Nach Informationen eines Statistikportals waren so viele dieser Banknoten 2025 nicht im Umlauf - demnach waren es 4,27 Milliarden 100-Euro-Scheine. Karl-Josef Hildenbrand/ dpa. picture alliance/dpa

500 Milliarden Euro umfasst das Sondervermögen des Bundes. 88,7 Millionen Euro davon sollen in den Rhein-Hunsrück-Kreis fließen. Nun gibt es ein Konzept, wie das Geld innerhalb des Kreises verteilt und in welche Schwerpunkte investiert werden soll.

88,7 Millionen Euro aus dem 500-Milliarden-Euro Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes können in den Rhein-Hunsrück-Kreis fließen. Der Förderzeitraum ist im Januar 2025 gestartet und erstreckt sich über 12 Jahre. Nachdem das Bundesprogramm zunächst landesrechtlich umgesetzt werden musste, wurde es für den Landkreis nötig, ein regionales Umsetzungskonzept zu erarbeiten.







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