Festprogramm zum Stadtjubiläum 800 Jahre Kastellaun: Die Burgstadt macht 2026 zum Fest Werner Dupuis 08.03.2026, 12:00 Uhr

i Auf der historischen Ruine, auf dem Marktpaltz und in den Gassen rund um den Burgberg wird der 800. Geburtstag von Kastellaun gefeiert. Regie führen Bürgermeister Christian Keimer (von links), Theresa Hammel und Saskia Müller von der Tourist-Info. Dupuis Werner. Werner Dupuis

1226 stieg Kastellaun mit seiner ersten urkundlichen Erwähnung aus dem Dunkel der Geschichte. Das soll 800 Jahre später in der Burgstadt mit einem ganzen Reigen an Veranstaltungen gefeiert werden, die alle Sinne ansprechen:

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das gilt auch in Kastellaun, wo man in der Vergangenheit kramte und auf das Jahr 1226 stieß. Entsprechend historischer Quellen stieg vor 800 Jahren Kastellaun erstmals aus dem Dunkel der Geschichte und wurde in einer Urkunde erwähnt.







