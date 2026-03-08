1226 stieg Kastellaun mit seiner ersten urkundlichen Erwähnung aus dem Dunkel der Geschichte. Das soll 800 Jahre später in der Burgstadt mit einem ganzen Reigen an Veranstaltungen gefeiert werden, die alle Sinne ansprechen:
Lesezeit 3 Minuten
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das gilt auch in Kastellaun, wo man in der Vergangenheit kramte und auf das Jahr 1226 stieß. Entsprechend historischer Quellen stieg vor 800 Jahren Kastellaun erstmals aus dem Dunkel der Geschichte und wurde in einer Urkunde erwähnt.