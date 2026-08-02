Edler Tropfen aus Wallhausen
800 Jahre Kastellaun: Das ist der Jubiläumswein
Jutta Neumann, Chefin des Weinguts in Wallhausen präsentierte den Jubiläumswein im Kastellauner Rathaus.
Jutta Neumann, Chefin des Weinguts in Wallhausen präsentierte den Jubiläumswein im Kastellauner Rathaus.
Werner Dupuis

Wenn Kastellaun 800 Jahre alt wird, soll richtig ausgeschenkt werden – vor allem Wein. Denn 800 Jahre alt wird eine Stadt nur einmal. Das Weingut Neumann aus Wallhausen hat nun eigens einen Jubiläumswein abgefüllt. Kastellaun kann sich freuen.

Lesezeit 1 Minute
D ie Burgstadt Kastellaun feiert mit einem abwechslungsreichen Programm ihr 800-jähriges Stadtbestehen. Weil solch ein besonderes Ereignis mit einem edlen Tropfen gewürdigt werden sollte, wurde ein eigener Jubiläumswein kreiert. Es ist ein Grauer Burgunder, Jahrgang 2025, aus den Weinbergen von Wallhausen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren