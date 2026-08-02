Edler Tropfen aus Wallhausen 800 Jahre Kastellaun: Das ist der Jubiläumswein Werner Dupuis 02.08.2026, 18:00 Uhr

i Jutta Neumann, Chefin des Weinguts in Wallhausen präsentierte den Jubiläumswein im Kastellauner Rathaus. Werner Dupuis

Wenn Kastellaun 800 Jahre alt wird, soll richtig ausgeschenkt werden – vor allem Wein. Denn 800 Jahre alt wird eine Stadt nur einmal. Das Weingut Neumann aus Wallhausen hat nun eigens einen Jubiläumswein abgefüllt. Kastellaun kann sich freuen.

D ie Burgstadt Kastellaun feiert mit einem abwechslungsreichen Programm ihr 800-jähriges Stadtbestehen. Weil solch ein besonderes Ereignis mit einem edlen Tropfen gewürdigt werden sollte, wurde ein eigener Jubiläumswein kreiert. Es ist ein Grauer Burgunder, Jahrgang 2025, aus den Weinbergen von Wallhausen.







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