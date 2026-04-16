Eine 89-jährige Kratzenburgerin hat Post vom Ortsbürgermeister bekommen. Das Besondere: Geschrieben wurden die Briefe und Postkarten, als sie noch ein Kind war. Vor Kurzem waren die historischen Schriftstücke per Zufall in England aufgetaucht.
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Handgeschriebene Briefe wirken heute mitunter wie aus einer anderen Zeit. Die vier Schriftstücke, die die Kratzenburgerin Resi Bach seit Kurzem ihr Eigen nennen darf, sind tatsächlich aus einer anderen Zeit. Aber noch jung genug, um bei der 89-Jährigen ganz besondere Emotionen hervorzurufen.