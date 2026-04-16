Große Freude in Kratzenburg 80 Jahre alte Briefe kommen „zu Hause“ an Johannes Kirsch 16.04.2026, 14:00 Uhr

i Die 89-jährige Resi Bach (vorne links im rosafarbenen Pullover) kam mit ihrer Familie ins Kratzenburger Gemeindehaus, um aus den Händen von Ortsbürgermeister Björn Seis (vorne rechts) jahrzehntealte Briefe entgegenzunehmen. Geschrieben wurden diese Briefe vor fast 80 Jahren von Bachs Onkel Josef Stoffel. David Gras

Eine 89-jährige Kratzenburgerin hat Post vom Ortsbürgermeister bekommen. Das Besondere: Geschrieben wurden die Briefe und Postkarten, als sie noch ein Kind war. Vor Kurzem waren die historischen Schriftstücke per Zufall in England aufgetaucht.

Handgeschriebene Briefe wirken heute mitunter wie aus einer anderen Zeit. Die vier Schriftstücke, die die Kratzenburgerin Resi Bach seit Kurzem ihr Eigen nennen darf, sind tatsächlich aus einer anderen Zeit. Aber noch jung genug, um bei der 89-Jährigen ganz besondere Emotionen hervorzurufen.







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