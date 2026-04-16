Große Freude in Kratzenburg
80 Jahre alte Briefe kommen „zu Hause“ an
Die 89-jährige Resi Bach (vorne links im rosafarbenen Pullover) kam mit ihrer Familie ins Kratzenburger Gemeindehaus, um aus den
Die 89-jährige Resi Bach (vorne links im rosafarbenen Pullover) kam mit ihrer Familie ins Kratzenburger Gemeindehaus, um aus den Händen von Ortsbürgermeister Björn Seis (vorne rechts) jahrzehntealte Briefe entgegenzunehmen. Geschrieben wurden diese Briefe vor fast 80 Jahren von Bachs Onkel Josef Stoffel.
David Gras

Eine 89-jährige Kratzenburgerin hat Post vom Ortsbürgermeister bekommen. Das Besondere: Geschrieben wurden die Briefe und Postkarten, als sie noch ein Kind war. Vor Kurzem waren die historischen Schriftstücke per Zufall in England aufgetaucht.

Lesezeit 2 Minuten
Handgeschriebene Briefe wirken heute mitunter wie aus einer anderen Zeit. Die vier Schriftstücke, die die Kratzenburgerin Resi Bach seit Kurzem ihr Eigen nennen darf, sind tatsächlich aus einer anderen Zeit. Aber noch jung genug, um bei der 89-Jährigen ganz besondere Emotionen hervorzurufen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren