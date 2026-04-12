„Pirates of the CarABIan“ 73 Abiturienten am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern 12.04.2026, 10:00 Uhr

i Feier in der Hunsrückhalle: 73 Abiturienten des Herzog-Johann-Gymnasiums Simmern brechen auf zu neuen Ufern. Christopher Altenhof

73 Abiturienten des Herzog-Johann-Gymnasiums in Simmern brechen auf zu neuen Ufern. Gefeiert wurde das bestandene Abitur in der Hunsrückhalle. Das Motto lautete passenderweise „Pirates of the CarABIan“.

73 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2026 des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) sind an einem festlichen Abend mit ihren Zeugnissen aus der Schullaufbahn verabschiedet worden. Gemeinsam mit den jungen Erwachsenen freuten sich die in großer Zahl erschienene Schulgemeinschaft, Ehrengäste sowie Familie und Freunde.







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