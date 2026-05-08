Emmelshausener Musiker feiern
70 Jahre Klang, Gemeinschaft und neue Wege
Konzentrierte Probenarbeit: Das Hauptorchester des Musikvereins Emmelshausen bei einer intensiven Arbeitsphase während des Probe
Konzentrierte Probenarbeit: Das Hauptorchester des Musikvereins Emmelshausen bei einer intensiven Arbeitsphase während des Probenwochenendes. Unter der Leitung von Dirigent Michael Bade wird am Feinschliff für das Jubiläumskonzert gearbeitet.
Gerlinde Wolf

Der Musikverein Emmelshausen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Was die Besucher beim Jubiläumskonzert am Samstag, 9. Mai, erwartet.

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Der Musikverein Emmelshausen blickt in diesem Jahr auf 70 Jahre Vereinsgeschichte zurück – und setzt zum Jubiläum bewusst nicht allein auf Nostalgie, sondern auf ein musikalisches Konzept mit frischem Anspruch. Am Samstag, 9. Mai, erwartet das Publikum statt einem klassischen „Best of“-Programm ein abwechslungsreicher Konzertabend, der Vergangenheit und Gegenwart klangvoll miteinander verbindet.

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