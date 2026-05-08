Der Musikverein Emmelshausen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Was die Besucher beim Jubiläumskonzert am Samstag, 9. Mai, erwartet.
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Der Musikverein Emmelshausen blickt in diesem Jahr auf 70 Jahre Vereinsgeschichte zurück – und setzt zum Jubiläum bewusst nicht allein auf Nostalgie, sondern auf ein musikalisches Konzept mit frischem Anspruch. Am Samstag, 9. Mai, erwartet das Publikum statt einem klassischen „Best of“-Programm ein abwechslungsreicher Konzertabend, der Vergangenheit und Gegenwart klangvoll miteinander verbindet.