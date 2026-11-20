Nach Feuer in Kastellaun 66-Jährige wegen zweifacher Brandstiftung verurteilt Christine Jäckel 20.11.2026, 11:15 Uhr

i Die Schwurkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach beschäftigte sich mit einem Fall der Brandstiftung in der VG Kastellaun im März. Die Angeklagte wurde nun verurteilt. Christine Jäckel

Eine 66‑Jährige entzündete in Kastellaun und später in ihrer Gefängniszelle Feuer – couragierte Retter griffen ein. Im Prozess stehen die Überforderung der Frau, mögliche Erkrankungen und die Frage nach dem Motiv im Fokus. Nun gibt es ein Urteil.

Zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren hat das Landgericht Bad Kreuznach eine 66 Jahre alte Frau verurteilt, die am Dienstag, 3. März, ein Wohnhaus in Kastellaun und am Montag, 11. Mai, ihre Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Brand gesetzt hat.







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