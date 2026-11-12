Auf der Matte zählt kein Alter: Seit fast 50 Jahren macht Ulrike Stoll aus Schwall leidenschaftlich gern Judo. Nach einer längeren Pause wagte sie in diesem Jahr ein Comeback – und wurde belohnt.
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Sport hält bekanntlich jung und fit. Dass dieser Spruch nicht einfach nur eine Floskel ist, sondern wirklich stimmt, zeigt sich am Beispiel von Ulrike Stoll aus Schwall. Seit fast 50 Jahren macht die heute 61-Jährige Judo. In diesem Jahr hat sie nach einer längeren Pause gleich zwei große Triumphe gefeiert: den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Judo Veteranen und den zweiten Platz bei der Europameisterschaft.