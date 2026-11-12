Sportlich seit fast 50 Jahren 61-Jährige aus Schwall ist Vize-Europameisterin im Judo Lara Kempf 12.11.2026, 15:00 Uhr

i Bei der diesjährigen Veteranen-Europameisterschaft im Judo hat Ulrike Stoll aus Schwall in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm den zweiten Platz belegt. Bei der Deutschen Meisterschaft belegte sie in diesem Jahr in ihrer Gewichtsklasse sogar den ersten Platz. Ihr bisher größter Erfolg: Der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2019. Lara Kempf

Auf der Matte zählt kein Alter: Seit fast 50 Jahren macht Ulrike Stoll aus Schwall leidenschaftlich gern Judo. Nach einer längeren Pause wagte sie in diesem Jahr ein Comeback – und wurde belohnt.

Sport hält bekanntlich jung und fit. Dass dieser Spruch nicht einfach nur eine Floskel ist, sondern wirklich stimmt, zeigt sich am Beispiel von Ulrike Stoll aus Schwall. Seit fast 50 Jahren macht die heute 61-Jährige Judo. In diesem Jahr hat sie nach einer längeren Pause gleich zwei große Triumphe gefeiert: den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Judo Veteranen und den zweiten Platz bei der Europameisterschaft.







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