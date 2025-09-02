Dieses Fest hat Tradition: Zum 580. Mal lockt der Nunkircher Markt zahlreiche Besucher an. Die kommen nicht nur wegen des reichhaltigen Angebots, sondern auch, um alte Freunde und Bekannte wiederzutreffen.

Wie haben Menschen in der Vergangenheit miteinander kommuniziert? Wie tun sie es heute? Der Frage ging der Autor und Hunsrücker Chronist Jürgen Martin in seinem neuesten Theaterstück „Kommunikation – früher und heute“ nach und schrieb die Dialoge den Laiendarstellern der Särschidder Kiewelschisser quasi auf den Leib, oder besser gesagt: direkt aufs Mundart-Maul. Mit dem Einzug der Theatergruppe ins Festzelt, die traditionell erst eine Runde im mit herzhaft nagelndem Eicher-Bulldog bespannten Karren übers Gelände des Nunkircher Marktes dreht, fällt immer der Startschuss für das Volksfest zwischen Nunkirche und Bismarckturm.

Die Zuschauer im Festzelt erlebten auch in diesem Jahr wieder eine humorvolle Episode aus dem Leben der Familien Schollesse und Mielersch, die diesmal mitunter nach Worten ringen mussten. Im ersten Akt, der in den 1950er- und 60er-Jahren spielt, muss die kleine Liesbeth (Emilia Michel) Informationen aus der Jugendzeit ihrer Großeltern aufschreiben, zum Beispiel wie sich Oma und Opa kennengelernt haben. Allenfalls die Oma gibt ein paar Auskünfte, denn der Großvater hat schnell „genuuch vun däm Weibsleutgeschwätz“ und sinniert: „Wemma die Weibsleut jo nit so neerisch breischt...“ Und so arbeitet sich das Theaterstück über die Zeit der ersten Telefonapparate – als Requisite diente ein schwarzes W48 mit Wählscheibe – vor bis in die heutige digitale Welt.

Auszubildende aus dem Senegal und Somalia, die bei dem Verein für Soziales und Berufliches Lernen (VBS) ihre Schreinerlehre abovieren, bauten im Handwerkerzelt eine Sitzbank zusammen. Dupuis Werner. Werner Dupuis Pfarrer Bernd Bazin offerierte zugusten der Nunkirche ausgemusterte Orgelpfeifen den Marktbesuchern. Dupuis Werner. Werner Dupuis Schwibbögen nach dem Vorbild aus dem Erzgebirge und aus heimischer Produktion bot ein Heimwerker aus Simmern an. Dupuis Werner. Werner Dupuis Aus Bundenbacher Schiefer gab es bei den Kirchberger Steimetzen von Wehmeyer-Bug Blumenvasen. Dupuis Werner. Werner Dupuis Ein Blickfang war der Stand des Ladens "Mittendrin" der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück im Handwerkerzelt. Holzspielzeug war dort besonders begehrt. Dupuis Werner. Werner Dupuis Auf eine Reise durch verschiedene Zeitalter der Kommunikation nahmen die Säärschitter Kiewelschisser ihre Zuschauer beim Theaterspiel auf der Bühne im Festzelt mit. Dupuis Werner. Werner Dupuis Mystery Boxen für 10 Euro mit unbekanntem Inhalt gab es für alle, die das Risiko lieben. Dupuis Werner. Werner Dupuis Quer über das Marktgelände und an den Ständen vorbei fuhren die Säärschitter Kiewelschisser mit ihrem uralten Traktor zum Auftritt im Festzelt. Dupuis Werner. Werner Dupuis Viele Besucher kommen jedes Jahr jeweils am ersten Dienstag und Mittwoch im September zum Nunkircher Markt nach Sargenroth. Dupuis Werner. Werner Dupuis 1 / 9

Und in der wird glücklicherweise immer noch Platt geschwätzt, wie man beim Streifzug entlang der Marktstände feststellen konnte. Pfarrer Bernd Bazin hatte schließlich im Festzelt betont, dass „das richtige Leben immer wichtiger als die digitale Welt“ sei. Das beherzigten die Marktbesucher. Alle paar Meter standen kleine Gruppen beim Maje beieinander – manche von ihnen kommunizierten auch.

Wenn sie nicht gerade den Mund voll hatten, denn das kulinarische Angebot ließ kaum Wünsche offen: Wellfleisch, Haxe, Schwenkbraten, Pommes, gefüllte Klöße, Pizza, Bratwurst oder für Süßmäuler Poffertjes mit Nutella sorgten für ausgewogene Volksfestkost. Ähnlich reichhaltig war das übrige Marktangebot: Kleidung, Schmuck, Lederwaren, eine Mystery Box, die Ausstellung der Schlepperfreunde Hunsrück, Vorführungen der Waldwirtschaft und bunte Vielfalt im Handwerkerzelt. Hier gab es Schiefervasen, Infos über den Beruf des Försters, Physiotherapie für Hund und Pferd, Holzspielzeug, Öle und Senf. Und vor dem Eingang konnte man für 1 Euro ein Hufeisen als Glücksbringer erstehen.

Die evangelische Kirchengemeinde verkaufte ausrangierte Orgelpfeifen der Stummorgel der Nunkirche, die sich pünktlich zum nach ihr benannten Markt mit strahlend weißem Festanstrich und neuen Türen, angefertigt vom heimischen Schreinermeister Dieterich, angemessen in Schale geworfen hatte. An diesem Mittwoch lockt der Nunkircher Markt erneut ans Rochusfeld.